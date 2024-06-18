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Происшествия

Ребёнок и женщина пострадали в результате ДТП в Псковском районе

Столкновение двух автомобилей – Lada Granta и Vortex – произошло в деревне Логозовичи в Псковском районе. Об этом пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Ребёнок и женщина пострадали в результате ДТП в Псковском районе. Фото здесь и далее: ПАИ

В результате ДТП пострадали ребёнок и женщина. Им оказывается медицинская помощь на месте, решается вопрос о госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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