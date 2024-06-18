Девушка госпитализирована в результате падения с пятого этажа в Пскове

21:51, 18 июня 2024, ПАИ

В Пскове, в переулке Олега Зобова, с пятого этажа многоквартирного жилого дома выпала девушка. Об этом пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Прибывшие медики госпитализировали пострадавшую в медучреждение с различными травмами. На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники полиции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.