Девушка госпитализирована в результате падения с пятого этажа в Пскове
В Пскове, в переулке Олега Зобова, с пятого этажа многоквартирного жилого дома выпала девушка. Об этом пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Прибывшие медики госпитализировали пострадавшую в медучреждение с различными травмами. На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники полиции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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