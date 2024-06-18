В Пскове состоялось открытие первого этапа Спартакиады МЧС России по волейболу среди главных управлений СЗФО
Торжественное открытие первого этапа Спартакиады МЧС России среди главных управлений МЧС России СЗФО по волейболу состоялось в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
В соревнованиях принимают участие команды главных управлений МЧС России Псковской, Калининградской, Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Новгородской и Мурманской областей, республик Коми и Карелия, города Санкт-Петербурга.
Торжественное мероприятие открыл заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области по государственной противопожарной службе Андрей Никулин. Он пожелал спортсменам спортивного азарта и воли к победе, а также отметил, что в 2024 году многие события посвящены знаковым юбилейным датам в системе МЧС России.
Завтра состоится награждение победителей, которые в дальнейшем будут представлять СЗФО в Иркутске, призёров и участников фестиваля.
В Пскове состоялось открытие первого этапа Спартакиады МЧС России по волейболу среди главных управлений СЗФО
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