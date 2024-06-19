Праздник Ивана Купалы пройдёт в Полистовском заповеднике
Праздник Ивана Купалы пройдёт в Полистовском заповеднике 6 июля, сообщили ПАИ организаторы.
Мероприятие реализуется в рамках проекта «Традиции Полистовья», поддержанного грантом Президентского фонда культурных инициатив.
Праздник начнется в 14:00 с экскурсии «Люди и леса». Кроме того, организаторы устроят мастер-классы, выступления артистов и экоквест.
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