Праздник Ивана Купалы пройдёт в Полистовском заповеднике

08:30, 19 июня 2024, ПАИ

Праздник Ивана Купалы пройдёт в Полистовском заповеднике 6 июля, сообщили ПАИ организаторы.

Мероприятие реализуется в рамках проекта «Традиции Полистовья», поддержанного грантом Президентского фонда культурных инициатив.

Праздник начнется в 14:00 с экскурсии «Люди и леса». Кроме того, организаторы устроят мастер-классы, выступления артистов и экоквест.