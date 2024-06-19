19 июня – Ларион Пропольник: что можно и нельзя делать в этот день
19 июня по народному календарю наступил Ларион Пропольник, пишет портал calend.ru. По православному календарю в этот день отмечается память преподобного Илариона Далматского, который в 20-летнем возрасте постригся в монашество и затем стал учеником преподобного игумена Григория Декаполита.
На Руси святого называли Ларионом Пропольником, потому что в его день было принято выходить в поле и пропалывать его от сорняков.
В этот день запрещалось работать на чужом участке земли, помогать другим в работе с растениями. Считалось, что это может привести к безденежью и неудачам.
Супругам нельзя было трудиться в поле или на огороде вместе, иначе они могли серьёзно поссориться.
Незамужним девушкам запрещали нюхать цветы, считалось, что если это сделать в этот день, то начнутся проблемы с внешним видом и кожей.
Этот день в народе также был плохим для купли-продажи, поэтому рекомендовалось ничего не продавать и не покупать.
Также в этот день нельзя было делиться планами на будущее с окружающими, отправляться в дальний путь, менять место работы.
В то же время в народе в этот день советовали заниматься прополкой на огороде, поливать растения. Также на Лариона Пропольника нужно было прислушиваться к своей интуиции, считалось, что сегодня она может правильно подсказывать и давать дельные советы.
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