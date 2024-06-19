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Спорт

День детского футбола отмечают сегодня в мире

19 июня отмечают Всемирный день детского футбола. Праздник появился в 2001 году благодаря соглашению ФИФА (Международная федерация футбола) и Детского фонда ООН, сообщает портал calend.ru.

Фото: ПАИ

Организаторы ставили основной задачей при учреждении праздника популяризацию одного из самых популярных видов спорта в мире. Кроме того, нужно было продвигать здоровый образ жизни.

По мнению ООН, Всемирный день детского футбола должен стимулировать спортивные организации разных стран к поиску талантливых детей и предоставлению возможностей для раскрытия их талантов и способностей. Те же интересы преследует и ФИФА.

Традиционно 19 июня к празднику приурочены соревнования и чемпионаты по футболу в разных уголках мира.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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