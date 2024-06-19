Комитет по здравоохранению: Информация о сносе здания больницы в Плюссе не соответствует действительности
Информация о сносе здания больницы в Плюссе не соответствует действительности, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.
Изменения в региональную программу «Модернизация первичного звена здравоохранения Псковской области» в раздел «Анализ территориального планирования доступности оказания первичной медико-санитарной помощи к 2025 г.» носят исключительно технический характер в части наименований муниципальных округов и районов Псковской области.
«Указанные предложения по сносу больницы и строительству врачебной амбулатории были сформированы в 2019 году. В настоящее время снос больничных комплексов и замена на здания врачебных амбулаторий не планируется», – пояснили в комитете.
Новая версия программы со скорректированным разделом «Анализ территориального планирования доступности оказания первичной медико-санитарной помощи к 2025 г.» находится на этапе рассмотрения в Минздраве России.
Утверждение новой версии программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» планируется в июле.
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