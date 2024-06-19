Спортсмены Псковской области принимают участие в специальной олимпиаде по конному спорту

09:59, 19 июня 2024, ПАИ

Спортсмены Псковской области принимают участие во всероссийской спартакиаде специальной олимпиады по конному спорту и всероссийских соревнованиях по конному спорту лиц с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Старты проходят в Иркутске, сообщили ПАИ в спортшколе «Надежда».

В состязаниях принимают участие более 150 спортсменов из 19 регионов России.

Псковскую область представляют Дарья Русяева в паралимпийской выездке и Сергей Иванов в специальной олимпиаде.

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