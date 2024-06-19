Студентки ПсковГУ успешно представили вуз на всероссийском экономическом конкурсе

10:18, 19 июня 2024, ПАИ

Пятикурсницы ПсковГУ, обучающиеся на специальности «экономическая безопасность», приняли участие во Всероссийском конкурсе «Прикладные проблемы и современные инструменты экономического анализа», который организовал Воронежский государственный технический университет. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Студентка Оксана Щербакова заняла второе место в номинации «Лучшая научная работа по анализу деятельности предприятия (организации)» (подсекция «Применение финансового анализа в исследовании хозяйственной деятельности предприятия») с темой «Анализ и прогнозирование угроз экономической безопасности ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

Екатерина Хотишова стала победителем в номинации «Лучшая научная работа по анализу деятельности предприятия (организации)» (подсекция «Применение различных видов анализа в исследовании хозяйственной деятельности предприятия») с темой «Анализ угроз экономической безопасности АО «Мелон фэшн груп».

Добавим, научным руководителем работ выступила директор института права, экономики и управления, доцент кафедры экономики, финансов и финансового права Виктория Гусарова.