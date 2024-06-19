Великолукский студент стал обладателем Кубка мира по пауэрлифтингу
Студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Илья Воронов стал победителем Кубка мира по пауэрлифтингу, который прошёл в Санкт-Петербурге. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ВЛГАФК.
Великолукский студент поднял 85 килограммов в дисциплине «Строгий подъём на бицепс» при собственном весе 73 килограмма.
Отметим, что Кубок мира, посвящённый Дню России, прошёл на «Газпром Арене» в пяти дисциплинах.
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