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Общество

В Дедовичском районе осудили участника наркогруппировки

Курьера-закладчика осудили за крупный сбыт партии наркотиков в Дедовичском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

В Дедовичском районе осудили участника наркогруппировки. Фото здесь и далее: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

Доказано, что в 2022 году мужчина вступил в организованную преступную группу, которая занималась наркоторговлей. В декабре того же года он, будучи курьером-закладчиком, приехал из Санкт-Петербурга в Псковскую область с целью изъятия из тайника в Дедовичском районе партии наркотиков. Однако сразу после извлечения свёртка мужчину задержали правоохранители.

Позднее во время обысков в его квартире также нашли наркотики. Всего у него изъяли более полутора килограммов запрещённых веществ.

Дедовичский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступлений по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая интернет), организованной группой в особо крупном размере). Ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Также он заплатит штраф в размере 50 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.

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