Студент из Великих Лук победил на турнире по борьбе в Сербии
Студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Садык Лалаев стал победителем соревнований по греко-римской борьбе «Мемориал Любомира Ивановича», которые прошли в Белграде в Сербии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ВЛГАФК.
Садык Лалаев завоевал золото в весовой категории до 60 килограммов. Также он является обладателем олимпийской лицензии в Париж.
Тренирует великолукского студента Геннадий Манасов.
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