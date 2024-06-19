Студент из Великих Лук победил на турнире по борьбе в Сербии

10:36, 19 июня 2024, ПАИ

Студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Садык Лалаев стал победителем соревнований по греко-римской борьбе «Мемориал Любомира Ивановича», которые прошли в Белграде в Сербии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ВЛГАФК.

Садык Лалаев завоевал золото в весовой категории до 60 килограммов. Также он является обладателем олимпийской лицензии в Париж.

Тренирует великолукского студента Геннадий Манасов.

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