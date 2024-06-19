Инвестор парка «Волшебная гора» в Пскове Александр Терентьев станет гостем программы «Среда обитания»

11:13, 19 июня 2024, ПАИ

Инвестор проекта по строительству в Пскове парка развлечений «Волшебная гора» Александр Терентьев станет гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 19 июня.

Как выбирали место под парк аттракционов, какие ещё были варианты? Что показали археологические изыскания на месте будущего развлекательного центра? Какие аттракционы появятся на «Волшебной горе», кто их производитель и не отразились ли на поставках санкции? Какой вид будет открываться с нового колеса обозрения?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».