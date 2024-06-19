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Инвестор парка «Волшебная гора» в Пскове Александр Терентьев станет гостем программы «Среда обитания»

Инвестор проекта по строительству в Пскове парка развлечений «Волшебная гора» Александр Терентьев станет гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 19 июня.

Александр Терентьев. Фото: ПАИ

Как выбирали место под парк аттракционов, какие ещё были варианты? Что показали археологические изыскания на месте будущего развлекательного центра? Какие аттракционы появятся на «Волшебной горе», кто их производитель и не отразились ли на поставках санкции? Какой вид будет открываться с нового колеса обозрения?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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