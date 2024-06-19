Летнее солнцестояние – 2024: что можно делать в самый длинный день в году

17:57, 19 июня 2024, ПАИ

Рекомендации астролога и колумниста ПАИ Натальи Барановой на день летнего солнцестояния.

Самый длинный день в этом году наступает практически в полночь. Звучит немного парадоксально, но факт. День летнего солнцестояния в 2024 году выпадает на 20 июня. А точное время наступления астрономического лета в нашем северном полушарии – 23:51 по московскому времени.

Солнце на целые сутки задержится в максимально высокой точке над горизонтом. А в обозначенное время дневное светило переходит в первый градус Рака. В астрологии это один из знаков его максимальной силы. Дни 20, 21 и 22 июня энергетически очень мощные. Возьмём на вооружение обычаи предков и зарядимся энергией сил природы.

Во многих культурах есть интересные обряды и обычаи в день летнего солнцестояния. У славян считается, что роса, собранная в этот день, приобретает особые магические, оздоровляющие и омолаживающие свойства. Также целебной силой обладает и купание на заре. Если вы не готовы практиковать водные процедуры на открытом воздухе, не пренебрегайте привычными косметическими средствами. В момент наступления летнего солнцестояния Венера – планета любви и красоты – находится в соединении с Солнцем, а значит, все процедуры, направленные на улучшение внешности, приносят максимальную пользу. По этой же причине все обряды для привлечения любви или гармонизации отношений могут стать очень результативными. Плюс у Венеры хороший аспект с Марсом. Поэтому дерзайте, если ещё не встретили вторую половину. Делайте любые практики, которые подходят лично вам. Сам ритуал не главное – главное, какие эмоции и намерения его сопровождают.

Знак Рака в астрологии связан в том числе и с поиском своих людей в самом широком смысле – родных, любимых, близких по духу. Можно запускать соответствующее намерение во Вселенную. Если в вашей жизни есть люди, с которыми вы хотите наладить отношения, ищите объединяющие идеи и смыслы.

Травы, собранные 20, 21 и 22 июня, обладают особой целебной силой. Если вы хотите почистить энергетику квартиры, можно принести домой полынь, вербу, душицу или можжевельник, развесить пучки этих трав или подмести ими углы.

Любые спортивные и оздоровительные практики на свежем воздухе в эти дни также будут очень полезны и дадут большой заряд энергии.

Солнце в астрологии – это центральная планета, источник творческой силы и самосознания. 20–22 июня хорошо подходят для запуска авторских проектов, любых творческих начинаний, привлечения внимания к продуктам своего труда, для работы с самооценкой и самоценностью.

Если вы давно хотели поработать с родом, к примеру сходить на расстановки или попробовать регрессионную терапию, дни вблизи летнего солнцестояния хорошо для этого подходят. С одной стороны, знак Рака связан с нашими корнями, с историей рода, с другой стороны, обряды почитания предков, обращение к ним за помощью тоже практиковали вблизи солнцеворота. В язычестве праздник Купалы приходился как раз на летнее солнцестояние, позже его перенесли на 7 июля. В купальскую ночь приветствовались все церемонии для скрепления любви и продолжения рода.

22 июня нас ждёт ещё и полнолуние. Это обычно и так энергетически сильный день, а в этом году его усиливает близость солнцеворота. Поэтому с уверенностью можно говорить, что 22 июня – один из самых энергетически мощных дней 2024 года. Подумайте, куда и для чего вы хотите направить силы. Если вам не хватало силы и ресурсов для важного дела, попробуйте начать его 22 июня. Все силы природы на вашей стороне. Отнеситесь со всей ответственностью к любым новым начинаниям. Если что-то затеваете, вы придаёте процессам максимальную мощь и силу.

Но это работает и в обратную сторону. Если вы с кем-то поссоритесь, конфликт может достичь невиданных масштабов. Ближайшее полнолуние также очень хорошо помогает понять, кто свой, а кто чужой, с кем стоит объединяться, а с кем лучше, напротив, разойтись. Я, как всегда, рекомендую внимательно наблюдать за происходящим, а информация не заставит себя ждать.