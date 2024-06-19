Грозы, сильные ливни, град и шквальный ветер обрушатся на Псковскую область

12:01, 19 июня 2024, ПАИ

Грозы, сильные ливни, град и шквальный ветер ожидаются в Псковской области 19 и 20 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

«Сегодня во второй половине дня и 20 июня в первой половине ночи по Псковской области ожидаются грозы, местами сильные ливни, град, местами шквал, порывы 20–25 метров в секунду», – предупреждают псковичей.

Отметим, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по номеру 01 или 112, 101 (с мобильных телефонов).