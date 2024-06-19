В Псковской области подведут итоги работы отделения «Движения первых»

13:56, 19 июня 2024, ПАИ

Заседание координационного совета регионального отделения «Движения первых» пройдёт в Пскове сегодня, 19 июня. Его проведёт губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ сообщила председатель регионального отделения Мария Тучак.

На встрече будут обсуждать результаты работы организации за полгода. «Мы расскажем о практике развития движения в муниципальных образованиях. В совете в том числе примут участие главы муниципалитетов, представители комитета образования, руководители образовательных учреждений и молодёжных организаций», – отметила Мария Тучак.

Кроме того, на встрече активисты движения расскажут о своих достижениях.

Планируется, что в заседании по ВКС примет участие председатель правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых» Григорий Гуров.