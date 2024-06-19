Место размещения нового парка аттракционов в Пскове исследовали археологи

14:59, 19 июня 2024, ПАИ

Место, где сейчас строится новый парк аттракционов «Волшебная гора» в Пскове, исследовали археологи, сообщил инвестор проекта Александр Терентьев в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 19 июня.

При выборе места размещения для будущего парка аттракционов, помимо панорам, видовых точек, инженерных сетей и всего остального, изучались и археологические материалы, отметил гость радиоэфира. Специалисты Псковского археологического центра исследовали местность Железной горы несколько раз, в том числе ещё в 2015 году, уточнил он.

«У нас есть заключение по объектам, которые там могли или не могли находиться. То есть объективные данные. Они проводили там определённые исследовательские работы, и, собственно, на основе этого мы уже начали планировать свою работу по благоустройству парковых территорий. Решали, как расставить аттракционы, организовать всю логистику. Могу сказать, что церкви, информация о которой значится на поклонном кресте, в том месте просто нет. Это заключение археологов, и мы, собственно, подтвердили это проведением работ, наблюдениями», – сообщил Александр Терентьев.

Отметим, парк расположится на берегу Великой за мостом имени 50-летия Октября в периметре Завеличенской набережной и улицы Великорецкой. Общая площадь развлекательной площадки составит почти 58 тысяч квадратных метров. Открытие парка запланировано к Дню города Пскова, 21 июля.