Из-за сильных гроз и ливней в Псковской области энергетики работают в режиме повышенной готовности
Энергетики в Псковской области работают в режиме повышенной готовности в связи с приходом в регион сильных гроз, ливней и штормового ветра. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе филиала компании «Россети Северо-Запад».
89 аварийных бригад и 89 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения.
129 дизельных генераторов общей мощностью 2,9 Мвт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов, отметили в филиале компании.
Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до завтрашнего дня.
Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе восьми метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.
Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону «Россетей» 8 (800) 220-0-220.
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Из-за сильных гроз и ливней в Псковской области энергетики работают в режиме повышенной готовности