До +22 градусов и ливни с грозами прогнозируют в Псковской области 20 июня

14:52, 19 июня 2024, ПАИ

Переменная облачность ожидается в Псковской области 20 июня, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Ночью синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами грозы, а также в отдельных районах ливни. По северу области существенных осадков не ожидается. Днём местами возможны кратковременные дожди.

Будет дуть ветер западных и северо-западных направлений со скоростью от 8 до 13 метров в секунду, при грозе местами порывы будут составлять от 15 до 18 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +10 до +15 градусов, днём – от +17 до +22 градусов.

Атмосферное давление будет низким.