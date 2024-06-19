До +22 градусов и ливни с грозами прогнозируют в Псковской области 20 июня
Переменная облачность ожидается в Псковской области 20 июня, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Ночью синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами грозы, а также в отдельных районах ливни. По северу области существенных осадков не ожидается. Днём местами возможны кратковременные дожди.
Будет дуть ветер западных и северо-западных направлений со скоростью от 8 до 13 метров в секунду, при грозе местами порывы будут составлять от 15 до 18 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +10 до +15 градусов, днём – от +17 до +22 градусов.
Атмосферное давление будет низким.
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