Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Обвиняемые в двойном убийстве в Дедовичском районе мать и дочь взяты под стражу

Обвиняемые в двойном убийстве в Дедовичском районе мать и дочь взяты под стражу, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Из материалов ходатайства следует, что в ночь с 13 на 14 мая обвиняемые вместе с убитыми (тоже матерью и дочерью) распивали спиртное. Во время застолья компания поссорилась. Дочь схватила за волосы одну из собутыльниц и вытащила её во двор частного дома, где вместе со своей матерью избила. Затем они поочередно несколько раз ударили потерпевшую топором в шею, а труп спрятали в саду в 20 метрах от дома.

Вернувшись в дом, мать тростью до смерти избила оставшуюся в помещении вторую собутыльницу. Этот труп обвиняемые спрятали в подвале. Тела убитых были найдены лишь 17 июня благодаря соседке, которую обеспокоило исчезновение женщин.

Следователь на суде подчеркнула, что за это особо тяжкое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. К тому же обвиняемые злоупотребляют спиртными напитками, неоднократно привлекались к уголовной и административной ответственности и имеются основания полагать, что они могут скрыться от следствия и суда, продолжив заниматься преступной деятельностью. Прокурор поддержала ходатайство следователя о заключении убийц под стражу. Обвиняемые и их защитники не возражали против избрания такой меры пресечения.

В результате суд заключил женщин под стражу до 17 августа включительно.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












19 июня 2024

Обвиняемые в двойном убийстве в Дедовичском районе мать и дочь взяты под стражу
19 июня 2024

В Порхове внедорожник сбил велосипед с пенсионером и ребёнком
19 июня 2024

15-летний подросток пропал в Пскове
19 июня 2024

В Дедовичском районе осудили участника наркогруппировки
18 июня 2024

Мотоциклист пострадал в ДТП в Великих Луках
18 июня 2024

Девушка госпитализирована в результате падения с пятого этажа в Пскове
18 июня 2024

Водитель сбил дорожного рабочего и скрылся с места происшествия в Невельском районе
18 июня 2024

Ребёнок и женщина пострадали в результате ДТП в Псковском районе

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...