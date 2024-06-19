Обвиняемые в двойном убийстве в Дедовичском районе мать и дочь взяты под стражу

14:38, 19 июня 2024, ПАИ

Обвиняемые в двойном убийстве в Дедовичском районе мать и дочь взяты под стражу, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Из материалов ходатайства следует, что в ночь с 13 на 14 мая обвиняемые вместе с убитыми (тоже матерью и дочерью) распивали спиртное. Во время застолья компания поссорилась. Дочь схватила за волосы одну из собутыльниц и вытащила её во двор частного дома, где вместе со своей матерью избила. Затем они поочередно несколько раз ударили потерпевшую топором в шею, а труп спрятали в саду в 20 метрах от дома.

Вернувшись в дом, мать тростью до смерти избила оставшуюся в помещении вторую собутыльницу. Этот труп обвиняемые спрятали в подвале. Тела убитых были найдены лишь 17 июня благодаря соседке, которую обеспокоило исчезновение женщин.

Следователь на суде подчеркнула, что за это особо тяжкое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. К тому же обвиняемые злоупотребляют спиртными напитками, неоднократно привлекались к уголовной и административной ответственности и имеются основания полагать, что они могут скрыться от следствия и суда, продолжив заниматься преступной деятельностью. Прокурор поддержала ходатайство следователя о заключении убийц под стражу. Обвиняемые и их защитники не возражали против избрания такой меры пресечения.

В результате суд заключил женщин под стражу до 17 августа включительно.