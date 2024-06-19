Около 20% абонентов «Газпром межрегионгаз Псков» используют электронные личные кабинеты для передачи показаний счётчиков газа

15:05, 19 июня 2024, ПАИ

Возможностью передать показания счётчиков газа через электронные личные кабинеты пользуются уже около 20 % абонентов ООО «Газпром межрегионгаз Псков», сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Более 35 % абонентов пользуются альтернативными электронным личным кабинетам удалёнными сервисами:

горячей линией 8-800-350-59-01;

отправкой SMS-сообщений на номер 8-911-358-97-12;

чат-ботом в мессенджере Telegram и прочими способами.

По-прежнему популярным способом (30 %) остаётся передача показаний при оплате квитанций через банки и «Почту России».

Чуть более 14 % абонентов предпочитает передавать показания в клиентских центрах компании.

«Для удобства абонентов мы развиваем наши клиентские сервисы, в том числе и дистанционные, которые дают абонентам возможность всегда иметь под рукой информацию о своём лицевом счёте, своевременно передавать показания счётчиков и оплачивать счета за газ без комиссии», – отметила начальник службы по работе с потребителями в Пскове ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Светлана Николаева.

Передать показания счётчика газа можно несколькими способами:

в личном кабинете абонента «Мой газ» (мойгаз.смородина.онлайн) или PayGas (paygas.ru);

в мобильных приложениях «Газ онлайн» (доступно в App Store, RuStore, «Play Маркет») и «Оплата за газ» (доступно в RuStore, «Play Маркет»);

SMS-сообщением на номер 8-911-358-97-12;

с помощью голосового помощника по номерам (8 8112) 70-20-48 или 8-965-812-20-48;

позвонив в единый кол-центр по телефонам 8 800 350-59-01 или (8 8112) 59-50-50;

через чат-бот в мессенджере Telegram.

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