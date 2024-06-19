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Культура

22 июня псковичей приглашают на экскурсию в усадьбу Римского-Корсакова

Ежегодно в музее-усадьбе Николая Римского-Корсакова в Плюсском районе отмечается день памяти композитора. 22 июня в Любенске и Вечаше подготовили насыщенную программу, сообщили ПАИ в Псковском музее.

В 11:30 пройдет сборная экскурсия в усадьбе Любенск. Также в этот день с 10:00 до 17:00 усадьба Любенск будет открыта для прогулок по парку.

В 13:00 состоится концерт в усадьбе Вечаша. В концерте примут участие студенты и преподаватели Государственной Санкт-Петербургской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, преподаватели и учащиеся музыкальных школ Пскова, Плюссы, Струг Красных.

Место встречи: музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова (Плюсский район, п/о Которск, д. Вечаша);

Телефоны для справок: 8 81133 26 100, 8 81133 26 101. Билеты в кассе музея.

Николай Римский-Корсаков, напомним, умер в ночь с 20 на 21 июня 1908 года в имении Любенск.

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