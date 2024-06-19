Михаил Ведерников провёл заседание коорсовета по взаимодействию с «Движением первых»

16:18, 19 июня 2024, ПАИ

Заседание областного координационного совета по взаимодействию с «Движением первых» провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников в среду, 19 июня, передает корреспондент ПАИ.

В совещании принимают участие председатель правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Григорий Гуров, представитель Федерального офиса Ксения Янова, главы муниципалитетов Псковской области, руководители образовательных учреждений и молодежных общественных организаций.

Организация на территории Псковской области работает достаточно активно, отметил губернатор. Уже создано 177 отделений на базе местных школ, вузов и колледжей. А общий охват молодёжи составляет более 7,5 тысячи человек. Всего с начала года в мероприятиях движения приняло участие более четырёх тысяч человек.

Участники движения проводят субботники, навещают ветеранов и организуют активности, которые направлены на формирование патриотических ценностей, обратил внимание губернатор.

Григорий Гуров в свою очередь поблагодарил Михаила Ведерникова и региональную команду за динамичное развитие движения на территории области.

«Буквально завтра у вас будет стартовать окружной этап «Зарницы 2.0». Спасибо, что уделяете внимание патриотическому воспитанию. И сегодняшний формат в виде регионального совета тоже для нас очень важен. Важно, когда под руководством главы региона собираются представители разных сфер и обсуждают единые подходы в работе. За одним столом с вами сидят ребята, и это подтверждает, что у нас есть места для всех: и для участников, и для наставников», – подчеркнул он.

Местные отделения созданы уже в 20 из 26 муниципалитетах, рассказала Ксения Янова. «Мы очень надеемся, что работа будет завершена, потому что каждый ребёнок должен иметь возможность пользоваться тем, что может дать движение», – сказала она. Кроме того, с помощью грантового конкурса участники движения смогли выиграть гранты на сумму более чем 6,8 млн рублей.

Об основных направлениях работы на совещании рассказала председатель отделения Мария Тучак. Вся работа в регионе проводится по 12 направлениям. В частности, на территории области уже был реализован целый ряд значимых проектов, среди которых «Зарница 2.0», мероприятия в честь Дня Победы, «Вызов Победы» и «Пилоты будущего».

В завершение выступления Мария Тучак поблагодарила губернатора и правительство за поддержку и предложила проводить подобные координационные советы в каждом муниципалитете для развития местных отделений.

Глава региона в свою очередь обратился к главам муниципалитетов. «Движение реализует достаточно хорошие и интересные проекты по основным направлениям. Очень важно его поддерживать и развивать. Подумайте, какая от вас может быть помощь», – сказал глава региона.

Также Михаил Ведерников призвал глав муниципалитетов завершить работу по созданию местных отделений.

Председатель регионального комитета по образованию Андрей Ермаков заметил, что в регионе движением организовывается большое количество проектов и мероприятий, которые проводятся всё более и более результативно.