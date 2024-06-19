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Общество

Повысить число участников «Движения первых» намерены в Невельском муниципальном округе

Опыт работы «Движения первых» в Невельском муниципальном округе представил глава муниципалитета Олег Майоров в рамках заседания областного координационного совета в среду, 19 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Активная работа по развитию движения в муниципалитете началась в январе 2023 года, когда было открыто первичное отделение. Муниципалитет стал третьим после Пскова и Великих Лук, где запустился этот процесс.

Уже к июню 2023 года на территории округа было создано пять первичных отделений. На данный момент в муниципалитете в движении состоит 494 человека – это 27 % всех детей школьного возраста, отметил Олег Майоров.

Кроме того, в округе создан местный координационный совет по работе «Движения первых». В него входят представители организации, школ, администрации и других учреждений.

«Наши активисты принимают активное участие не только в проектах движения, но и в других мероприятиях на территории округа. Сама работа ребят, можно сказать, на треть формирует общественно-социальную жизнь муниципалитета. Я и сам лично часто получаю приглашения принять участие в каких-либо мероприятиях», – сказал Олег Майоров.

Сейчас в округе планируют открыть ещё четыре первичных отделения организации. Это позволит охватить 50 % от общего числа обучающихся.

«Причём отмечу, что ребята только по своему желанию вступают в эти ряды. Мы, в свою очередь, понимаем, что «Движение первых» – это современный, гибкий инструмент для молодых людей», – заключил он.

Губернатор Михаил Ведерников поблагодарил главу муниципалитета за активное содействие в развитии движения и призвал глав других территорий перенять опыт Невельского муниципального округа.

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