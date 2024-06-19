В Печорах завершается благоустройство двора на улице Юбилейной

19:23, 19 июня 2024, ПАИ

В Печорах завершается благоустройство двора на улице Юбилейной, сообщает газета «Печорская правда».

Глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев вместе с председателем муниципального Собрания депутатов Владимиром Глотко и инженером стройконтроля и технического сопровождения ГКУ ПО «Управление капитального строительства» Никитой Остроумовым проконтролировали выполнение работ и озвучили свои замечания.

Подрядчик устранит все недочёты и завершит благоустройство в полном объёме до конца июня.

Напомним, что благоустройство общественной территории во дворе домов № 3 и 5 на улице Юбилейной проводится в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», который в свою очередь реализуется в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Эта общественная территория победила при голосовании жителей округа в 2023 году.

На детской площадке, помимо игрового комплекса, смонтированы освещение и система видеонаблюдения с выводом изображения на пульт круглосуточного дежурства.