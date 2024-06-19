Сотрудники РЭС спасли гнездо с аистятами в Бежаницком районе
Сотрудники РЭС спасли гнездо с аистятами в деревне Фишнево Бежаницкого района, сообщает газета «Сельская новь».
От сильного дождя и ветра упало многолетнее гнездо аистов с аистятами.
Из подручных материалов специалисты сделали для аистов новое гнездо. Местные жители отблагодарили работников за доброту и выражают надежду на скорейшее восстановление птичьей семьи.
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