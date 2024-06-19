Смерч прошёл через Невельский район

21:13, 19 июня 2024, ПАИ

Эксклюзивные кадры перехвата торнадо в Псковской области опубликовал Telegram-канал «Метеодневник».



Фото: Метеодневник



Фото: Метеодневник



Фото: Метеодневник



Фото: Метеодневник



Фото: Метеодневник



Фото: Метеодневник











Уточняется, что торнадо был замечен в Невельском районе.

Также есть информация, что в ряде деревень у домов снесены кровли, в частности в деревне Перебоево, в Опухликах повалены деревья.

Ранее сообщалось, что на Псковскую область с 19 по 20 июня обрушатся грозы, сильные ливни, град и шквальный ветер.