Смерч прошёл через Невельский район
Эксклюзивные кадры перехвата торнадо в Псковской области опубликовал Telegram-канал «Метеодневник».
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Фото: Метеодневник
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Фото: Метеодневник
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Фото: Метеодневник
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Фото: Метеодневник
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Фото: Метеодневник
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Фото: Метеодневник
Уточняется, что торнадо был замечен в Невельском районе.
Также есть информация, что в ряде деревень у домов снесены кровли, в частности в деревне Перебоево, в Опухликах повалены деревья.
Ранее сообщалось, что на Псковскую область с 19 по 20 июня обрушатся грозы, сильные ливни, град и шквальный ветер.
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