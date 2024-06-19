Президент России Владимир Путин прибыл во Вьетнам с государственным визитом

21:51, 19 июня 2024, ПАИ

Президент России Владимир Путин прибыл во Вьетнам с государственным визитом. Он прилетел сюда из КНДР, где провёл полноформатные переговоры с лидером страны Ким Чен Ыном, сообщает ТАСС.

Ещё днём ранее глава Российского государства работал в Якутии. Ожидается, что Ханой станет финальной точкой трёхдневной поездки президента России.

В рамках визита Путин проведёт переговоры со всеми четырьмя руководителями Вьетнама: с президентом, генеральным секретарём Центрального комитета Коммунистической партии страны, премьер-министром правительства и председателем Национального собрания.

После этого запланирована встреча с выпускниками советских и российских вузов, а также торжественный приём от имени президента Вьетнама.

Это уже пятая поездка Путина во Вьетнам в качестве президента России: он посещал республику в 2001, 2006, 2013 и 2017 годах.