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Культура

23 июня в Печорах выступит органистка из Москвы

23 июня, в воскресенье, в 16:00 в лютеранской кирхе святого Петра на улице Гагарина, 12а в Печорах выступит органистка из Москвы Софья Иглицкая. Об этом ПАИ сообщили организаторы концерта.

Фото из группы в соцсети "ВКонтакте" "Органные концерты в Печорах"

В программе:

И. С. Бах (1685-1750). Прелюдия и фуга h-moll, BWV 544.

И.С. Бах. Две хоральные прелюдии: Wenn wir in höchsten Nöten sein («Когда мы в величайшей нужде»), BWV 641; Фугетта Allein Gott in der Höh' sei Ehr' («Слава в вышних Богу»), BWV 677.

Ф. Мендельсон (1809-1847). Соната №5 D-dur, op. 65

1. Andante

2. Andante con moto

3. Allegro maestoso

И. Брамс (1833-1897). Две хоральные прелюдии op. 122:

Herzlich tut mich erfreuen («Всем сердцем радуюсь я благословенной летней поре»)

O Gott, du frommer Gott («О, Господь Всеблагий»)

Ф. Мендельсон. Соната №3 A-dur, op. 65

1. Con moto maestoso

2. Andante tranquillo

М. Регер (1873-1916). 2 пьесы op. 129

Токката

Мелодия

Й. Г. Райнбергер (1839-1901). Соната для органа № 4 ля минор, op. 98:1. Tempo moderato.

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