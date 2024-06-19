Скончался сын модельера Вячеслава Зайцева

23:13, 19 июня 2024, ПАИ

Скончался Егор Зайцев, сын модельера Вячеслава Зайцева, сообщает «Известия».

Егор Зайцев ушёл из жизни в возрасте 64 лет.

Ранее, 13 февраля, появилась информация о госпитализации Егора Зайцева с диагнозом «анемия». На следующий день было объявлено, что его состояние стабильно. У него также были диагностированы коронавирус и почечная недостаточность.

По словам директора модельного агентства Z'Smodels Екатерины Пантелеевой, анемия стала следствием тяжёлого года, когда Зайцев-младший потерял отца, столкнулся с травлей из-за наследства и был вынужден участвовать в судебных процессах.