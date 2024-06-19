Скончался сын модельера Вячеслава Зайцева
Скончался Егор Зайцев, сын модельера Вячеслава Зайцева, сообщает «Известия».
Егор Зайцев ушёл из жизни в возрасте 64 лет.
Ранее, 13 февраля, появилась информация о госпитализации Егора Зайцева с диагнозом «анемия». На следующий день было объявлено, что его состояние стабильно. У него также были диагностированы коронавирус и почечная недостаточность.
По словам директора модельного агентства Z'Smodels Екатерины Пантелеевой, анемия стала следствием тяжёлого года, когда Зайцев-младший потерял отца, столкнулся с травлей из-за наследства и был вынужден участвовать в судебных процессах.
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