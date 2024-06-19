Михаил Ведерников наградил самые активные в голосовании за благоустройство районы области

23:31, 19 июня 2024, ПАИ

В Псковской области подвели итоги всероссийского голосования по отбору общественных территорий для благоустройства, которое прошло в рамках президентского нацпроекта «Жильё и городская среда». Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В этом году в голосовании приняли участие почти 90 тысяч жителей области.

Также глава региона отметил пять самых активных муниципалитетов, которые показали наиболее высокую вовлечённость. В их число вошли Стругокрасненский, Локнянский, Пыталовский муниципальные округа и Палкинский и Куньинский районы.

Эти муниципалитеты получат дополнительно от 300 тысяч до 1 млн рублей, которые можно будет направить на дальнейшее благоустройство территорий.

«С удовольствием вручил часть сертификатов главам округов и районов. Спасибо за профессионализм», – написал Михаил Ведерников.