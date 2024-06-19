Арина Фауль – о концерте «Галерея-джаз» в Пскове: Будет душевно и искренне

09:38, 20 июня 2024, ПАИ

О предстоящем в Пскове концерте «Галерея-джаз. Арина Фауль» рассказала музыкант, певица, композитор из Санкт-Петербурга Арина Фауль в эфире «Место встречи» на радиостанции «Седьмое небо» (107.1 FM).

«Мы впервые сыграем новый альбом «Форма любви», который вышел недавно. Это музыкальные истории, которые рассказывают о любви как таковой, о разных её проявлениях. Так как это джаз, мы сыграем и нежные баллады, и фанк-музыку, и фьюжн», – рассказала Арина Фауль.

Выступать будут шесть человек, несмотря на то что в состав группы входит гораздо больше. «Я думаю, что это даже лучше, потому что знакомство в такой более аутентичной, интимной обстановке – это всегда более душевно и искренне», – отметила гостья радиоэфира.

Напомним, концерт «Галерея-джаз. Арина Фауль» состоится сегодня, 20 июня, в 21:00 во внутреннем дворе Поганкиных палат (улица Некрасова, 7).