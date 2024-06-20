Участники «Движения первых» могут поехать в Крым всей семьёй

11:38, 20 июня 2024, ПАИ

Участники «Движения первых» могут поехать в Крым на фестиваль «Таврида.АРТ» всей семьёй, сообщили ПАИ в Псковском центре молодёжи и общественных инициатив.

«Четвёртый раз на фестивале в Крыму соберутся участники «Движения первых» вместе со своими родителями для незабываемых и продуктивных дней. Участников ждут вдохновляющие встречи с экспертами по построению гармоничных детско-родительских отношений, заряжающие энергией тренировки с профессиональными спортсменами, творческие мастер-классы, где народное творчество обретёт современное звучание», – отметили в Псковском центре молодёжи и общественных инициатив.

Зарегистрироваться можно по ссылке до 20 июня включительно.

Участниками семейного арт-квартала могут стать школьники и студенты от 14 до 25 лет и их родители из всех субъектов РФ. Семейный форум объединит семьи и семейные династии со всей страны для живого общения, обмена опытом, традициями, ценностями, совместного творчества детей и родителей.