Одобрен проект реконструкции дороги от Груздово до Каськово в Куньинском районе
Проект реконструкции автомобильной дороги от деревни Груздово до деревни Каськово (включая дорогу по самой деревне) в Куньинском районе получил положительное заключение государственной экспертизы. Об этом сообщил глава муниципалитета Олег Лебедев в своём Telegram-канале.
По срокам реализации этого проекта решение пока не принято, глава района сообщит об этом дополнительно.
«Существенный шаг на пути долгожданного ремонта сделан, и это не может не радовать», – заключил Олег Лебедев.
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