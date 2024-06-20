Одобрен проект реконструкции дороги от Груздово до Каськово в Куньинском районе

10:58, 20 июня 2024, ПАИ

Проект реконструкции автомобильной дороги от деревни Груздово до деревни Каськово (включая дорогу по самой деревне) в Куньинском районе получил положительное заключение государственной экспертизы. Об этом сообщил глава муниципалитета Олег Лебедев в своём Telegram-канале.

По срокам реализации этого проекта решение пока не принято, глава района сообщит об этом дополнительно.

«Существенный шаг на пути долгожданного ремонта сделан, и это не может не радовать», – заключил Олег Лебедев.