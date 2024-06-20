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Общество

Псковичей приглашают присоединиться к международной поисковой экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе»

Жители Псковской области могут принять участие в международной военно-исторической экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе», которая состоится 10-24 августа в деревне Цветовка Калужской области, сообщили ПАИ в Псковском центре молодёжи и общественных инициатив.

  • Псковичей приглашают присоединиться к международной поисковой экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе»
    Фото: Псковский центр молодёжи и общественных инициатив
  • Псковичей приглашают присоединиться к международной поисковой экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе»
    Фото: Псковский центр молодёжи и общественных инициатив
  • Псковичей приглашают присоединиться к международной поисковой экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе»
    Фото: Псковский центр молодёжи и общественных инициатив
  • Псковичей приглашают присоединиться к международной поисковой экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе»
    Фото: Псковский центр молодёжи и общественных инициатив

Принять участие в экспедиции могут опытные и начинающие поисковики старше 14 лет. Чтобы стать участником, необходимо зарегистрироваться по ссылке до 19 июля.

Помимо проведения раскопок, участники экспедиции обсудят вопросы международного сотрудничества поисковиков и посетят места боевой славы. Кроме того, на воинском мемориале пройдёт церемония отпевания и торжественного захоронения обнаруженных бойцов.

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Псковичей приглашают присоединиться к международной поисковой экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе»

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