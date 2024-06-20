Псковичей приглашают присоединиться к международной поисковой экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе»

11:33, 20 июня 2024, ПАИ

Жители Псковской области могут принять участие в международной военно-исторической экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе», которая состоится 10-24 августа в деревне Цветовка Калужской области, сообщили ПАИ в Псковском центре молодёжи и общественных инициатив.



Фото: Псковский центр молодёжи и общественных инициатив



Фото: Псковский центр молодёжи и общественных инициатив



Фото: Псковский центр молодёжи и общественных инициатив



Фото: Псковский центр молодёжи и общественных инициатив







Принять участие в экспедиции могут опытные и начинающие поисковики старше 14 лет. Чтобы стать участником, необходимо зарегистрироваться по ссылке до 19 июля.

Помимо проведения раскопок, участники экспедиции обсудят вопросы международного сотрудничества поисковиков и посетят места боевой славы. Кроме того, на воинском мемориале пройдёт церемония отпевания и торжественного захоронения обнаруженных бойцов.