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Общество

Мультимедийную выставку «22.06.1941. Трагедия. Мужество. Подвиг» увидят жители Псковской области

20 июня на сайте Краеведческого музея Великих Лук откроется выставка Музея Победы, приуроченная к 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Мультимедийный выставочный проект «22.06.1941. Трагедия. Мужество. Подвиг» из фондов Музея Победы будет демонстрироваться в рамках международного проекта «Территория Победы». Об этом ПАИ сообщили в Музее Победы.

Выставка представлена Музеем Победы совместно с мемориальным комплексом «Брестская крепость-герой» и частными коллекционерами. «Интернет-посетители увидят оцифрованные материалы – фотографии, фронтовые письма, плакаты, живописные и графические работы, документы, свидетельствующие о подвиге участников приграничных сражений 1941 года на всём протяжении фронта; на земле, в море и воздухе. В выставку вошли воспоминания фронтовиков, участвовавших в боях летом 1941 года. Также запечатлены подвиги не только тех, кто сражался на передовой, но и тех, кто приближал победу самоотверженным трудом в тылу», – отметили в Музее Победы.

Разделы выставки рассказывают об обороне в приграничных сражениях, упорных боях в окружении и первых значительных боевых успехах Красной Армии. Кроме того, экспозиция познакомит с началом эвакуации и перестройкой народного хозяйства в тылу в первые месяцы Великой Отечественной войны.

Все желающие смогут увидеть выставку до 1 августа 2024 года.

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