«АвтоВАЗ» возобновил продажи Lada Largus после длительного перерыва
Компания «АвтоВАЗ» начала продажи авто Lada Largus, собранного в Ижевске, пишет «Российская газета».
Базовая комплектация Lada Largus включает в себя восьмиклапанный двигатель мощностью 90 лошадиных сил, водительскую подушку безопасности, кондиционер, центральный замок, электростеклоподъёмники, ABS и систему «ЭРА-Глонасс».
За дополнительную плату можно получить раздельную складную спинку заднего сиденья и 15-дюймовые легкосплавные диски.
Производство универсалов Lada Largus с семиместным салоном и в версии Cross начнётся позднее – осенью этого года.
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