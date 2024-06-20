«АвтоВАЗ» возобновил продажи Lada Largus после длительного перерыва

11:58, 20 июня 2024, ПАИ

Компания «АвтоВАЗ» начала продажи авто Lada Largus, собранного в Ижевске, пишет «Российская газета».

Базовая комплектация Lada Largus включает в себя восьмиклапанный двигатель мощностью 90 лошадиных сил, водительскую подушку безопасности, кондиционер, центральный замок, электростеклоподъёмники, ABS и систему «ЭРА-Глонасс».

За дополнительную плату можно получить раздельную складную спинку заднего сиденья и 15-дюймовые легкосплавные диски.

Производство универсалов Lada Largus с семиместным салоном и в версии Cross начнётся позднее – осенью этого года.