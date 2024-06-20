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Экономика

Почти 900 тонн свежих ягод ввезли в Россию через Псковскую область с начала года

886 тонн свежих ягод ввезли в Россию через Псковскую область с начала года, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

886 тонн свежих ягод ввезли в Россию через Псковскую область с начала года. Фото: ПАИ

В список самых популярных ягод попали садовая земляника (80 % от общего ввезённого количества), малина (15 %) и ежевика (5 %).

Поставщиками подконтрольной Россельхознадзору продукции выступили Белоруссия, Молдова и Сербия. Абсолютным лидером по поставкам ягод на сегодняшний день остаётся Белоруссия.

Партии импортных ягод проследовали в Москву, Санкт-Петербург, Ленинградскую, Псковскую и Нижегородскую области.

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