Почти 900 тонн свежих ягод ввезли в Россию через Псковскую область с начала года
886 тонн свежих ягод ввезли в Россию через Псковскую область с начала года, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
В список самых популярных ягод попали садовая земляника (80 % от общего ввезённого количества), малина (15 %) и ежевика (5 %).
Поставщиками подконтрольной Россельхознадзору продукции выступили Белоруссия, Молдова и Сербия. Абсолютным лидером по поставкам ягод на сегодняшний день остаётся Белоруссия.
Партии импортных ягод проследовали в Москву, Санкт-Петербург, Ленинградскую, Псковскую и Нижегородскую области.
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