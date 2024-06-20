Почти 900 тонн свежих ягод ввезли в Россию через Псковскую область с начала года

12:11, 20 июня 2024, ПАИ

886 тонн свежих ягод ввезли в Россию через Псковскую область с начала года, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В список самых популярных ягод попали садовая земляника (80 % от общего ввезённого количества), малина (15 %) и ежевика (5 %).

Поставщиками подконтрольной Россельхознадзору продукции выступили Белоруссия, Молдова и Сербия. Абсолютным лидером по поставкам ягод на сегодняшний день остаётся Белоруссия.

Партии импортных ягод проследовали в Москву, Санкт-Петербург, Ленинградскую, Псковскую и Нижегородскую области.