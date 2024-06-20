До 26 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 21 июня
Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Псковской области 21 июня, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть ветер западных направлений со скоростью от 6 до 11 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +7 до +12 градусов, днём – от +21 до +26 градусов.
Атмосферное давление будет низким.
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