22 июня над Псковской областью взойдёт «клубничная Луна»

12:56, 20 июня 2024, ПАИ

22 июня над Псковской областью взойдёт «клубничная Луна», так называется первое летнее, то есть июньское полнолуние. Луна достигнет своей полной фазы около четырех утра. Но увидеть полный диск в небе можно будет раньше — после летнего солнцестояния 20 июня с 23:50.

Внешне июньское полнолуние мало отличается от таких же явлений в другие месяцы — эпитет «клубничная» не имеет отношения к цвету. Такое яркое название есть у каждого полнолуния в году. Как правило, они связаны с цветом или животными. «Клубничная луна» — калька с американского выражения Strawberry Moon. С помощью таких прозвищ коренные народы Северной Америки отслеживали времена года. Название «Клубничная луна» использовали племена алгонкинов, живущих на северо-востоке США, а также народы оджибве, дакота и лакота. Так они обозначали время, когда созревала клубника, сообщает Lenta.ru/

Другие индейские племена обозначали июньское полнолуние в зависимости от того, что для них было важно в сельском хозяйстве и животноводстве. Встречались названия «Цветущая луна», «Зеленая кукурузная луна», «Луна откладывания яиц» и «Луна вылупления».

Европейское название этого полнолуния — «Медовая луна» , а также «розовая», «цветочная» и «горячая».