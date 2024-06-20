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Спорт

Великолукский студент стал призёром игр БРИКС по борьбе

Студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Даниил Харчилава стал бронзовым призёром игр БРИКС по вольной борьбе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ВЛГАФК.

Великолукский студент стал призёром игр БРИКС по борьбе. Фото: пресс-служба игр БРИКС

Абхазский спортсмен, студент академии Даниил Харчилава боролся в весовой категории до 65 килограммов. Он одержал одну победу над китайским спортсменом со счётом 11:0.

Отметим, что первое место занял представитель сборной России Абасгаджи Магомедов, а вторым стал азербайджанец Мурад Хагвердиев.

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