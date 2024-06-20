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Культура

Музыкальным моноспектаклем и выставкой отметят в «Михайловском» день рождения матери Пушкина

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина специальной программой отмечают день рождения матери поэта, Надежды Осиповны Пушкиной, урождённой Ганнибал. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Завтра, в памятную дату (Надежда Ганнибал родилась 21 июня 1775 года), в саду Михайловского при хорошей погоде или, если будет дождь, в Льнохранилище (выставочный зал в музее-усадьбе) перед жителями и гостями Святогорья выступит Олег Щукин — артист, певец, этномузыкант, собиратель и исполнитель народных песен, былин и скоморошин. Он представит зрителям свой «Сказ о Пушкине». Музыкальный моноспектакль создан на основе фольклорных произведений русского писателя-сказителя Бориса Шергина и народных песен на стихи Пушкина.

Олег Щукин в спектакле «Сказ о Пушкине». Фото предоставлено музеем-заповедником «Михайловское»

Начнут спектакль в 16:00. Возрастная рекомендация для зрительской аудитории — 12+.

Центральным музейным событием завтрашнего и четырёх последующих дней, то есть до 25 июня включительно, станет выставка одного предмета в мемориальном доме Пушкиных. Вниманию посетителей предложат подлинную реликвию рода — старинную, конца XVIII века, икону «Воскресение Христа». На её обороте рукой Натальи Пушкиной, жены поэта, сделана запись о том, что этой иконой при смерти своей Надежда Осиповна благословила свою старшую внучку Марию. Традиционно этот образ выставляют в постоянную экспозицию «Михайловского» лишь один раз в году.

Икона «Воскресение Христа» из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Ещё одна традиционная акция ко дню рождения Надежды Осиповны — выставка цветочных усадебных растений пушкинского времени «Сад наш прелестен». Она также будет работать в усадьбе «Михайловское» с 21 по 25 июня.

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