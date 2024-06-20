Какие условия должны быть созданы в Псковском музее для сохранения экспонатов, рассказал эксперт

15:01, 20 июня 2024, ПАИ

Какие условия необходимо создать в зданиях Псковского музея-заповедника для сохранения экспонатов, рассказал ведущий инженер по условиям хранения музея Дмитрий Ригин в эфире программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 20 июня.

«В первую очередь мы ориентируемся на экспонаты, которые выставлены. Поскольку они более нежные, нежели здание. А во вторую очередь – условия, которые мы создаём для предметов, они также комфортные для здания. В зависимости от того, что это за коллекция, мы выбираем необходимые для неё условия», – сказал он и добавил, что изначально подбирается коллекция, а потом порядок, в котором будут расположены предметы, чтобы это всё укладывалось в экскурсию.

«Надо найти ту золотую середину, когда всем предметам будет комфортно. Влажность – максимум 60 %, выше этого уже недопустимо. Для некоторых предметов, например из железа, она ещё ниже», – подчеркнул Дмитрий Ригин.

Все эти нормы разработаны с учётом того, что такие условия должны быть комфортны для смотрителей музея-заповедника, уточнил гость студии.