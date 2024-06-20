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Общество

Глава Усвятского района – о присвоении звания «Край партизанской славы»: Мы шли к этому четыре года

Решение о присвоении Усвятскому району звания «Край партизанской славы» прокомментировал его глава Дмитрий Петров в беседе с корреспондентом ПАИ.

Дмитрий Петров. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Мы шли к этому четыре года, у нас только положительные эмоции», – отметил он.

Администрация района будет готовиться к этому знаменательному событию, уточнил Дмитрий Петров.

Напомним, решение о присвоении Усвятскому району звания «Край партизанской славы» было принято сегодня, 20 июня, на заседании комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении почётного регионального звания.

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