Глава Усвятского района – о присвоении звания «Край партизанской славы»: Мы шли к этому четыре года
Решение о присвоении Усвятскому району звания «Край партизанской славы» прокомментировал его глава Дмитрий Петров в беседе с корреспондентом ПАИ.
«Мы шли к этому четыре года, у нас только положительные эмоции», – отметил он.
Администрация района будет готовиться к этому знаменательному событию, уточнил Дмитрий Петров.
Напомним, решение о присвоении Усвятскому району звания «Край партизанской славы» было принято сегодня, 20 июня, на заседании комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении почётного регионального звания.
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20 июня 2024
Глава Усвятского района – о присвоении звания «Край партизанской славы»: Мы шли к этому четыре года