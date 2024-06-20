Житель Порхова лишится автомобиля из-за отсутствия водительского удостоверения

17:09, 20 июня 2024, ПАИ

53-летний житель Порхова лишится автомобиля из-за отсутствия водительского удостоверения. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре муниципалитета.

29 марта мужчина, ранее привлеченный к уголовной ответственности за повторное управление транспортным средством без прав, вновь сел за руль. На улицах Порхова его снова задержали сотрудники полиции.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Кроме того, при вынесении обвинительного приговора транспортное средство подлежит конфискации.