Необычную глубоководную морскую свинку нашли в Тихом океане
Необычную глубоководную морскую свинку нашли в Тихом океане во время экспедиции в котловине Атакама, которая находится на территории Перу и Чили, сообщает «Московский Комсомолец».
На морском дне исследователи обнаружили морских свинок, одних из самых странных глубоководных огурцов на планете. Они передвигаются по морскому дну и питаются органическими кусочками.
Кроме того, во время экспедиции исследователи нашли залежи холодных выходов (места, где углеводороды создают пузырьки на дне океана) и новые виды флоры и фауны. Всего они собрали 70 экземпляров, в том числе новые для науки виды.
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