Необычную глубоководную морскую свинку нашли в Тихом океане

17:16, 20 июня 2024, ПАИ

Необычную глубоководную морскую свинку нашли в Тихом океане во время экспедиции в котловине Атакама, которая находится на территории Перу и Чили, сообщает «Московский Комсомолец».

На морском дне исследователи обнаружили морских свинок, одних из самых странных глубоководных огурцов на планете. Они передвигаются по морскому дну и питаются органическими кусочками.

Кроме того, во время экспедиции исследователи нашли залежи холодных выходов (места, где углеводороды создают пузырьки на дне океана) и новые виды флоры и фауны. Всего они собрали 70 экземпляров, в том числе новые для науки виды.