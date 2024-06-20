Псковичи стали победителями турнира на баскетбольном фестивале в Анапе

17:03, 20 июня 2024, ПАИ

Псковичи, воспитанники спортшколы «Ника» 2009 года рождения, стали победителями баскетбольного турнира 3x3 на фестивале «Витязево», который проходит в Анапе. Об этом сообщается в группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

Псковичи стали лучшими в конкурсе индивидуального мастерства, а также выиграли в турнире по баскетболу 3x3.

Также на фестивале продолжается розыгрыш большого турнира 5x5 с участием 14 команд. Псковская «Ника» занимает промежуточное первое место во второй подгруппе, одержав победы во всех матчах. На групповом этапе им осталось провести один матч.

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