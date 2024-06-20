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Общество

Учёные провели вскрытие древнего волка в Якутске

Вскрытие мумии древнего волка провели учёные в Якутске. Волку больше 44 тысяч лет, сообщает «АиФ-Якутия» со ссылкой на пресс-службу Северо-Восточного университета имени Аммосова.

Эта находка является первой в мире именно взрослого хищника такого геологического возраста.

В ходе аутопсии специалисты отобрали образцы внутренних органов и содержимое желудка для изучения древних вирусов, микробиоты и диеты животного.

«Также были взяты образцы мягких тканей для изучения его генома и сравнения с ДНК современных сородичей», – отметили в учреждении.

Нашли мумию жители Абыйского района республики в 2021 году. Древнего волка обнаружили в толще многолетней мерзлоты на глубине 40 метров на реке Тирехтях.

Специалисты в ходе вскрытия отобрали зуб для определения биологического возраста животного. Они подчеркнули, что стёртости клыков и развитие сагиттального гребня, который расположен в верхней части черепа, доказывают, что самец взрослый.

Специалисты после исследования животного начнут изучать ещё одного волка, которого нашли в Нижнеколымском районе в 2023 году.

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