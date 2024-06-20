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Общество

20 человек трудоустроены в Псковской области по программе субсидирования найма с начала года

20 человек трудоустроили в Псковской области по программе субсидирования найма с начала года. Их работодателями стали шесть псковских организаций. Об этом ПАИ сообщили в отделении Социального фонда России по региону.

За каждого трудоустроенного сотрудника учреждение предоставляет определённую субсидию. Она компенсирует часть расходов на страховку и зарплату.

Финансирование могут получить НКО, индивидуальные предприниматели и юридические лица, зарегистрированные до 2023 года и не имеющие долгов по выплатам сотрудникам и штрафов. За каждого нанятого сотрудника организация получает субсидию.

С начала 2024 года на таких условиях работодатели получили от отделения уже 1,4 млн рублей. Чтобы получить средства, компания должна подать запрос через сервис «Работа в России» в центр занятости для подбора специалистов на имеющиеся вакансии.

«В 2023 году программу была распространена на участников специальной военной операции и людей с инвалидностью. В настоящее время субсидирование работодателей продлено до конца 2024 года», – заметила управляющий отделением СФР по Псковской области Наталья Мельникова.

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