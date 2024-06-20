20 млн рублей смогли собрать в Псковской области в рамках проекта «Всё для Победы»

21:03, 20 июня 2024, ПАИ

Двухлетие отметил проект «Всё для Победы» общественного движения «Общероссийский народный фронт». Он направлен на поддержку населения Донбасса и военнослужащих, находящихся в зоне проведения СВО. В честь этого в Москве прошёл форум, в котором приняли участие и псковичи, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

За два года в региональном отделении фонда собрали более 20 млн рублей, доставили 11 автомобилей, пять кроссовых мотоциклов для быстрого передвижения по бездорожью, 20 тонн топливных брикетов, более 20 тонн продуктов и порядка 300 тонн строительных материалов.

Кроме того, псковичи закупили тепловые пушки, рации, тепловизоры, тактические аптечки, беспилотники, прицелы и другое.

«Каждый проект, любое важное дело – это прежде всего люди со своей жизненной энергией, компетенциями, личным временем, ресурсами и, что немаловажно, уверенностью в результат. Псковичи – часть этой большой и сильной команды», – сказал руководитель исполкома псковского отделения «Народного фронта» Виктор Остренко.

Добавим, что форум, посвящённый двухлетию проекта «Все для Победы!», собрал врачей, военных, журналистов, общественных деятелей, предпринимателей и прочих участников.